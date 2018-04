Cronaca Oreto-Stazione / Via Rocco Pirri

Evade dal carcere dopo un permesso premio, poliziotti sfondano porta e lo trovano in casa

Blitz degli agenti dell'Uopi, Unità operativa di pronto intervento, in via Rocco Pirri, alle spalle della stazione centrale. In manette un romeno: tre suoi connazionali invece sono indagati per favoreggiamento