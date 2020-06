Incendio a Mondello, a fuoco auto parcheggiata dentro una villa: indaga la polizia

Paura per un incendio scoppiato nella notte in via Pindaro, a Mondello. Le fiamme sono divampate nello spazio esterno di una villa privata e un'auto è stata seriamente danneggiata. Sul posto - insieme ai vigili del fuoco che hanno domato il rogo - è intervenuta la polizia, che è in attesa di capire le reali cause dell'incendio. Non si esclude infatti alcuna ipotesi, compresa la matrice dolosa. Sembra che dei testimoni abbiano notato qualcuno vestito di scuro e forse incappucciato che scavalcava l'area dove poi si sono alzate le fiamme. Indaga la polizia.

