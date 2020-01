Oltre 10 mila bottiglie d'acqua lasciate sotto al sole, scatta sequestro

Aveva l'autorizzazione per vendere prodotti non alimentari, eppure nel suo negozio esponeva anche bottiglie d'acqua mal conservate e bombole del gas per le quali non aveva la licenza specifica. Per questo motivo la polizia municipale ha denunciato la titolare di un esercizio commerciale in via Pietro d'Aragona, non lontano da corso Tukory, C.V. di 38 anni.

Al loro arrivo, gli agenti del Caep hanno accertato che "all'interno del locale commerciale c'erano 12 bombole da 10 e 50 chili e nessuna misura di prevenzione antincendio". Un palese rischio per l'incolumità degli abitanti del luogo, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Da accertamenti amministrativi è emerso che l'attività commerciale, immediatamente interrotta, era priva del parere preventivo del comando dei vigili del fuoco. Le bombole sono state affidate a una ditta specializzata per essere trasferite in un luogo sicuro.

"La titolare è stata segnalata all'autorità giudiziaria - dicono i caschi bianchi - per detenzione di materie esplodenti in locali pericolosi e perché esponeva ai fini di vendita, prodotti alimentari in evidente cattivo stato di conservazione con gravi carenze igienico-sanitarie". In strada erano infatti esposte - al sole e senza copertura - 10.128 bottiglie d'acqua da due litri, delle quali non è stato possibile accertare la provenienza. Inoltre è stato accertato l’ampliamento illecito della superficie di vendita. Le bottiglie sono state sequestrate perché "pregiudizievoli per la salute pubblica" e le sanzioni elevate ammontano a 9.350 euro.

I vigili sono stati impegnati anche in via Aurispa dove un venditore di frutta e verdura, che occupava circa 11 metri quadrati di suolo pubblico con rastrelliere in metallo e carrelli contenenti generi ortofrutticoli, è stato denunciato. "L'uomo - sottolineano da via Dogali - deteneva inoltre una bilancia illegale priva della prescritta marcatura Cee per la pesatura di prodotti alimentari sfusi". Gli agenti hanno elevato sanzioni per un importo di 673 euro e segnalato il gestore del negozio, M.R. di 29 anni, all'autorità giudiziaria.