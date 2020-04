Paura alla Zisa, scoppia incendio in casa: salvate 4 persone tra cui un disabile

Attimi di paura ieri sera alla Zisa per un incendio scoppiato in un appartamento in via Petrella. Le fiamme sono divampate all'interno di un'abitazione al secondo piano di uno stabile e due persone, tra cui un disabile, sono rimaste intrappolate. In loro aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una volta portati in salvo, sono state affidate alle cure del 118. In salvo anche altri due condomini ‬rimasti bloccati al terzo piano. L'area è stata messa in sicurezza e sono in corso le indagini per accertare cosa abbia innescato il rogo.

