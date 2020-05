Zen, scoperto capannone usato come deposito di droga e munizioni

Quasi quattro chili e 500 grammi di droga, ma anche cartucce di vario calibro per pistola e fucile e due personal computer. E' quanto hanno trovato e sequestrato i carabinieri all’interno di un capanno in un terreno nei pressi di via Sandro Pertini, allo Zen. All'interno c'erano 2,4 chili di marijuana, quasi 2 chili di hashish, suddivisi in 20 panetti, una bustina di cocaina, 59 cartucce di vario calibro per pistola e fucile e due personal computer. Sono in corso le indagini per risalire alle persone che avevano la disponibilità del deposito. La droga sequestrata è stata trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del reparto operativo di Palermo per le analisi quantitative e qualitative.

Sette persone (tutte già note alle forze dell'ordine) sono invece state arrestate nelle ultime 24 ore in città e provincia dai militari dell'Arma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella zona di Ballarò sono stati tratti in arresto due pusher palermitani: C.J.B, 29enne già agli arresti domiciliari, e T.G., 27enne. Gli altri arresti sono stati effettuati uno allo Sperone, due a Cinisi, uno a Monreale e uno a Cefalù. Qui le manette sono scattate per B.M., 19 enne cittadino del Gambia domiciliato a Caltanissetta, trovato in possesso di tre panetti di hashish. Complessivamente sono stati rinvenuti oltre 500 grammi tra hashish, marijuana e crack.

Oggi sono in corso le udienze, in videoconferenza, per la convalida degli arresti e l’eventuale irrogazione delle misure cautelari