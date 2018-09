Vandali contro il centro antiviolenza Lia Pipitone: raid nell'anniversario del delitto

Anniversario amaro. Nel 35esimo anniversario dell'omicidio di Lia Pipitone, uccisa su ordine del padre mafioso perchè non voleva troncare una relazione extraconiugale, è stata danneggiata la saracinesca del centro antiviolenza che porta il suo nome. La struttura si trova in via Persaro ed è gestita dall'associazione Millecolori onlus.

"Nonostante il danneggiamento del dispositivo di apertura del centro antiviolenza Lia Pipitone - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione - continuiamo a lavorare e a sostenere le donne vittime di violenza". E' stata presentata denuncia e indagano i carabinieri.

ll centro è stato inaugurato lo scorso anno è un "luogo protetto" in cui vengono accolte donne italiane e straniere e i loro figli, che chiedono aiuto perché subiscono o hanno subito una qualsiasi forma di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica, morale e stalking da parte del partner, ex partner o da membri della famiglia o estranei).