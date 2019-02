Poliziotto finge di essere il "palo": arrestati due ladri d'appartamento in via Perpignano

Prendono di mira un appartamento di via Perpignano e si dividono i compiti: uno entra e porta via gli oggetti preziosi, l'altro resta fuori per fare da "palo". La polizia però arriva sul posto e un agente si sostituisce al malvivente rimasto fuori dalla casa così, quando il complice sta per uscire, viene bloccato. Con questo stratagemma gli agenti hanno arrestato Daniele Barone, 31 anni, e Salvatore La Barbera, 20 anni, entrambi della Zisa.

A fare scattare l'intervento è stata una chiamata al 113. Una pattuglia dei Falchi ha raggiunto l'abitazione. Un agente ha bloccato il "palo" e si è sostituito a lui, comunicando a gesti con il ladro all'interno della casa. Un secondo poliziotto ha così avuto il tempo di raggiungere il retro dell'edificio e precludere ogni via di fuga al complice. L’intera refurtiva è stata poi recuperata dagli agenti e riconsegnata al proprietario.