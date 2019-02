Via Perpignano, ladri sorpresi mentre svaligiano casa: scatta il terzo arresto

Scatta il terzo arresto per il tentato furto, avvenuto nei giorni scorsi, in un appartamento di via Perpignano. La polizia ha ammanettato Gioacchino Taibbi, 31 anni, palermitano. I suoi complici erano stati colti sul fatto e arrestati.

La polizia era intervenuta grazie a una segnalazione giunta al 113. Un agente dei Falchi si era sostituito al malvivente rimasto fuori dalla casa a fare da palo, riuscendo così a bloccarli. Per Taibbi sono scattati i domiciliari.