Sorpreso a rubare in casa, si lancia dal balcone ma viene arrestato dai carabinieri

Prima il furto in un appartamento, poi la fuga con tanto di salto dal balcone e l'inseguimento, infine l'arresto. Dei due ladri che hanno fatto razzia di vari oggetti in oro - collane, bracciali, spille e anelli - in un'abitazione di via Perez, i carabinieri ne hanno beccato uno: Francesco La Rosa, di 34 anni. Il suo presunto complice è riuscito a scappare.

Gran parte della refurtiva, del valore di circa 5 mila euro, restituita alla legittima proprietaria. Con tanti ringraziamenti da parte di quest'ultima, sorpresa dai ladri durante il giorno. I due "topi d'appartamento", approfittando di una sua momentanea assenza, si sono intrufolati in casa attraverso una porta-finestra. L'intervento dei carabinieri della stazione Oreto non ha permesso ai due malviventi di completare il piano criminale. Il bottino è stato rinvenuto in parte dentro una busta di plastica che La Rosa teneva in mano; in parte nelle tasche dei suoi pantaloni.

I militari dell'Arma hanno pure trovato, proprio sotto l'appartamento di via Perez, il ciclomotore che sarebbe stato utilizzato da La Rosa: sulla sella una busta in plastica contenete un piede di porco ed un cacciavite di grosse dimensioni. Dentro il vano della sella c'erano pure due paia di guanti, un fasciacollo e un coltello da cucina. La Rosa è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima in Tribunale. Dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sono tutt’ora in corso le indagini per identificare il presunto complice.