Raid vandalico all'asilo Maricò: detersivo e schiuma antincendio nelle aule

Vandali in azione all'asilo nido comunale Maricò di via Pelligra. Ignoti, durante lo scorso fine settimana, hanno rotto una finestra e si sono intrufolati nei locali cospargendo le aule di detersivo e schiuma antincendio. Ad accorgersene sono stati, oggi all'apertura, i lavoratori dell'asilo. La struttura sarà chiusa fino a mercoledi "per poter garantire il completo ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza".

"Teppisti che hanno il coraggio di vandalizzare un bene comune come i nidi e sottrarli alla fruizione delle famiglie - commentano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore comunale alla Scuola, Giovanna Marano - compiono un atto gravissimo a danno della collettività. Invitiamo il territorio circostante e i residenti a essere anche loro custodi e vigili a protezione della struttura educativa, in modo tale da impedire che atti di questa natura si reiterino. Abbiamo piena fiducia nella responsabilità di cittadini e di tutti coloro che hanno a cuore l'importanza del contesto di crescita dell'infanzia nella nostra città".