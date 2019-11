Una fiaccolata per chiedere all'Ars di tagliare i vitalizi, Figuccia: "Dobbiamo fare presto"

Una fiaccolata per chiedere un netto taglio dei vitalizi agli ex parlamentari regionali. L'idea è deputato Udc e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia Vincenzo Figuccia, che ieri sera ha aperto il corteo partito da via Palagonia.

"Il ìttaglietto del 9% è una farsa - dice Figuccia - che rischia di condannarci a una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato per cui, se non dovessimo procedere adeguandoci al resto del Paese, finiremmo con l'amputare alla Sicilia 70 milioni di trasferimenti indispensabili per realizzare strade, ospedali, infrastrutture e contrasto al dissesto idrogeologico. Chiedo - conclude - che il presidente dell'Assemblea calendarizzi immediatamente il disegno di legge che preveda un taglio adeguato e annuncio sin d'ora che per la votazione in aula chiederò il voto nominale in modo che i siciliani tutti sappiano da che parte sta ogni singolo deputato regionale"