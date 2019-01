Via Oreto, muore d'infarto mentre è al volante

Un infarto se l'è portato via mentre stavo guidando. Tragedia in via Oreto dove un uomo di 70 anni è morto, stroncato dal malore quando era al volante della sua Ypsilon. L'uomo - che secondo una prima ricostruzione viaggiava a bassa velocità - si è lentamente andato a schiantare contro una colonnina per il rifornimento. I passanti hanno allertato il 118 che è giunto poco dopo sul posto insieme ai carabinieri. I sanitari hanno cercato di rianimare il settantenne. Ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. E' atteso il medico legale.

