Incidente in via Oreto, donna travolta da un’auto: è grave

Travolta da un’auto e sbalzata sull’asfalto a distanza di metri. Un incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri in via Oreto, all’altezza di via Buonriposo, dove i sanitari del 118 hanno soccorso e portato all’ospedale Civico una donna di 41 anni, L.M., entrata nell’area d’emergenza in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione l’automobilista, un 57enne che si trovava alla guida della sua Volkswagen Polo, era fermo al semaforo. Scattato il verde l’uomo si è rimesso in marcia e pochi metri dopo ha investito la donna che ha sfondato con la testa il parabrezza della macchina.

Stando ai rilievi la 41enne avrebbe attraversato a circa 15 metri dalle strisce pedonali più vicine, in un tratto peraltro scarsamente illuminato. Gli agenti dell’Infortunistica hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Una volta entrata al pronto soccorso i medici hanno attribuito alla donna il codice rosso. I primi esami hanno però consentito, intorno alla mezzanotte, di escludere la riserva sulla vita. Ancora da stabilire la prognosi per la 41enne che ha riportato traumi alla testa, al torace e agli arti inferiori.