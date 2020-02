Rompe l'antitaccheggio e ruba vestiti da un negozio, arrestato

Ruba abiti da un negozio nella zona di via Notarbartolo e fugge inseguito da una commessa, due finanzieri riescono a bloccarlo e lo arrestano. Sono scattate le manette per A.S., 31 anni, 31enne di origini ghanesi privo di regolare permesso di soggiorno.

Due "baschi verdi" del gruppo pronto impiego hanno notato una donna che gridava "aiuto" e rincorreva un uomo con due sacchetti in mano. E' nato un breve inseguimento. Dagli accertamenti è emerso che A.S. era destinatario di due decreti di espulsione emanati dalla locale Questura e aveva precedenti per detenzione e spaccio di droga. E' scattato l'arresto per furto aggravato.

La refurtiva è stata recuperata. Trovata anche un piccola tenaglia usata per togliere l'antitaccheggio. Giudcato per direttissima, A.S. è stato condannato a quattro mesi di reclusione con la condizionale.

