Topi in assessorato, uffici chiusi: i dipendenti protestano in strada

Sgradita sorpresa nella sede dell'assessorato comunale alla Scuola, in via Notarbartolo. Stamani sono stati trovati due topi negli uffici. Una "presenza" che ha avuto conseguenze immediate: dipendenti in strada e uffici chiusi. L'Amministrazione è corsa ai ripari disponendo la pulizia straordinaria e la sospensione, per l'intera giornata, del ricevimento del pubblico. Eppure, secondo quanto racconta un dipendente, nell'ultimo mese erano già state effettuate due disinfestazioni.

In strada, con i dipendenti, anche l'assessore Giovanna Marano. Da parte sua nessuna dichiarazione ufficiale, ma l'impegno ad agire tempestivamente davanti a una situzione definita "di emergenza". "Stiamo pensando a fare tutto il possibile per i lavoratori - dice Salvatore Marte, dirigente sindacale Csa Palermo - . Al momento si è deciso di far uscire tutto il personale e chiudere uffici per salvaguardare incolumità dei dipendenti".

Per Igor Gelarda (Lega) è "Intollerabile la situazione in questo assessorato come in tante altre strutture del Comune tra sporcizia, topi e poca cura nei confronti dell'ambiente lavorano i dipendenti comunali, e dove sono ricevuti molto spesso anche i cittadini. Una trascuratezza che è qualcosa di diffuso e di comune. Come Lega chiediamo l'immediata chiusura della struttura è una derattizzazione e disinfestazione profonda In modo tale che il problema si possa risolvere in maniera definitiva".