Tentano di rubare un'auto ma arriva il proprietario e scappano: tre arresti

Prendono di mira un'auto posteggiata e tentano il furto, ma il proprietario assiste alla scena, li mette in fuga e chiama la polizia. Gli agenti intercettano i tre fuggitivi e li arrestano dopo un breve inseguimento. E' accaduto tra via Morello e viale delle Alpi.

I tre erano entrati in azione in via Morello. Quando il legittimo proprietario dell'auto "prescelta" li ha sorpresi, sono fuggiti con una Nissan Micra. La polizia li ha intercettati in viale Lazio e bloccati poco distante, in viale Lazio. Per i tre sono scattate le manette. Devono rispondere di tentato furto aggravato e possesso di arnesi atti all’effrazione. Avevano infatti un cilindretto, una chiave esagonale, una tenaglia e una centralina elettronica necessaria all’accensione di vetture.