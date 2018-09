Furto nel tempio della comunità mauriziana, rubati i soldi delle offerte

Furto ieri pomeriggio in via Montesanto, a pochi passi da via Roma. Nel mirino dei malviventi la chiesa Indù gestita dalla comunità mauriziana Mauritius Ganesh Mandir. I ladri hanni scassinato il lucchetto della saracinesca e si sono introdotti nei locali, portando via circa 150 euro, somma raccolta con le offerte lasciate dei fedeli. Sul posto la polizia. La Scientifica ha eseguito i rilievi del caso.

"Solidarietà alla comunità mauriziana per il furto subito" è espressa dal consigliere comunale della Lega Igor Gelarda: "Purtroppo il problema della sicurezza a Palermo è un problema che colpisce tutti, e mi dispiace per questa comunità particolarmente operosa è molto ben integrata nel tessuto palermitano".