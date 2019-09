Lancia hashish e coca dalla finestra per "salvarsi" dalla perquisizione: arrestato

I carabinieri stanno per entrare nella sua casa per una perquisizione così decide di disfarsi della droga che ha con sè gettandola dalla finestra. I militari dell'Arma recuperano però gli stupefacenti e lo arrestano. Nei guai è finito C.C., 28 anni, originario di Agrigento ma domiciliato a Palermo, in via Molara.

L'operazione è stata condotta dai militari della compagnia di Monreale che, insospettiti dal numero di persone che frequentava l'appartamento, hanno deciso di effettuare un controllo. Il 28enne ha lanciato dalla finestra un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e 4 dosi di cocaina. In casa c'era invece un bilancino di precisione. C.C. è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo, concluso con la convalida dell’arresto e la condanna senza misura cautelare.