Perdita in una condotta idrica, niente acqua in alcune zone di Palermo

Disagi per alcuni palermitani a causa della perdita sulla condotta di piazza Figurella. Dagli uffici Amap fanno sapere che è stata sospesa l’erogazione idrica in tutto il circuito delimitato dalle vie Messina Montagne, Pomara, Galletti e Messina Marine. "L'erogazione idrica - dicono dall'Amap - sarà ripristinata, salvo imprevisti, a lavori ultimati, previsti nella stessa giornata di oggi, 3 settembre 2019, e si normalizzerà entro 24 ore. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".