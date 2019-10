Punta pistola alla tempia di un impiegato e rapina gelateria in via Messina Marine, arrestato

Con una pistola in pugno e il volto coperto rapina una gelateria in via Messina Marine, puntando l'arma alla tempia di un impiegato. Ma la polizia lo rintraccia, grazie anche alle immagini della telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale, e lo arresta. Le manette sono scattate ai polsi di Giacinto Grimaldi, 42 anni, dello Zen. E' accusato di rapina a mano armata.

Un colpo, dicono gli inquirenti, "veloce e violento" consumato a tarda serata. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo è arrivato alla guida di un'auto. Ha superato di qualche metro la gelateria e ha fatto retromarcia. Poi, con una borsa a tracolla, è sceso dalla vettura e ha indossato uno scaldacollo per coprire il volto. Una volta nell'esercizio commerciale ha spintonato l’anziana titolare e si è diretto verso la cassa tenendo in mano una rivoltella. Poi ha puntato l'arma alla tempia di un impiegato e ha svuotato la cassa. Poi è fuggito con l'auto.

I "falchi” della squadra mobile hanno visionato le immagini del sistema di sicurezza e hanno rintracciato il 42enne, recuperando anche lo scaldacollo indossato per il colpo.