Passerella di Romagnolo diventa "stabilimento" balneare: "E' pericolante, il Comune intervenga"

Danneggiato da un incendio lo scorso inverno e in gran parte transennato, il pontile in legno che si trova in via Messina Marine, all'altezza di via Amedeo D'Aosta, a Romagnolo, è diventato punto d'appoggio per molto bagnanti nonostante la precarietà della struttura. A segnalarlo è il presidente dell'associazione Comitati Civici, Giovanni Moncada.

"Sotto e intorno alla passerella pericolante - spiega Moncada - si sono accampati numerosi bagnanti, fra cui diversi bambini. La passerella è stata posta sotto sequestro dalla magistratura perché pericolosissima. Inoltre nella parte finale, che è la più pericolante, i bagnanti hanno predisposto un'area attrezzata per i bambini. Abbiamo segnalato la situazione più volte anche alla Protezione Civile, oltre che al sindaco e al comando della polizia municipale, abbiamo depositato due anni fa un esposto in Tribunale, ma nulla cambia e nessuno interviene. Ci chiediamo, ancora una volta, chi sarà responsabile se dovesse malauguratamente succedere una disgrazia".

