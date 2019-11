Via Messina Marine, scoppia incendio in un parcheggio: distrutto magazzino

Un incendio è scoppiato la notte scorsa in un parcheggio in via Messina Marine, nei pressi dell'hotel San Paolo Palace. Un magazzino contenente abiti e mobili è andato completamente distrutto.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore. Il rogo è stato spento solo all'alba. Non si registrano feriti o intossicati. Sono in corso le indagini per capire cosa abbia innescato le fiamme.

(Articolo in aggiornamento)