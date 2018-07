Via Messina Marine, trovata una coppia priva di sensi dentro un'auto

Un uomo e una donna sono stati trovati privi di sensi dentro un'auto in via Messina Marine, 723, tra la zona della Bandita e Acqua dei Corsari. I due sono stati notati da alcuni passanti all'interno di una Hyundai, che era posteggiata sul ciglio della strada. E' così scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale del 118 che sta cercando di rianimare la coppia. "Probabilmente i due sono rimasti vittime di un'overdose" fanno sapere i carabinieri. La donna, 37 anni, è un volto noto alle forze dell'ordine, come l'uomo, un quarantunenne. L'intervento è scattato dopo le 13. "Presumiamo che l'uomo possa essere il proprietario della vettura dentro la quale è stata trovata la coppia".