Incendio in via Mariano Stabile, fiamme nella terrazza di un palazzo

Incendio all'ultimo piano di un palazzo di via Mariano Stabile, 136. E' accaduto oggi pomeriggio. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, sarebbero state alcune piante: le fiamme si sono così propagate nella terrazza che si trova al settimo piano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, allertati da un ausiliare del traffico che faceva servizio in zona, dopo il tentativo - andato a vuoto - di contattare gli inquilini dell'abitazione.

Per domare il rogo i vigili del fuoco hanno impiegato un'autoscala con autobotte a supporto. Dalla sala operativa riferiscono che "l'incendio è sotto controllo".

