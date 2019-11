Via Marchese di Villabianca, la "banda delle mazzate" tenta il colpo alla Tim

Quando questa mattina i dipendenti sono arrivati in negozio per aprire e iniziare una nuova giornata di lavoro, si sono accorti che qualcuno aveva provato a rompere la vetrina per fare razzia di smartphone e tablet. A terra infatti, sul marciapiede, c’erano ancora un cannello a gas e una grossa mazza. Una banda ha tentato il colpo questa notte alla Tim di via Marchese di Villabianca, ma qualcosa è andato storto e i ladri sono stati costretti alla fuga.

Dopo aver chiarito le ragioni della presenza di quegli arnesi da scasso, i lavoratori hanno immediatamente lanciato l’allarme chiedendo l’intervento della polizia. Sul posto è intervenuto il personale della Scientifica per effettuare i rilievi nella speranza di trovare qualche dettaglio utile per le indagini. Sembra che il tentato furto di stanotte non sia il primo subito da questa attività commerciale.

La scorsa settimana un’altra banda di ladri (ma non si esclude che sia la stessa) è riuscita a entrare di notte al Centro ottico Pisciotta di via Sampolo. In quell’occasione i malviventi hanno rubato occhiali da sole e da vista per valore complessivo di circa 20 mila euro. Anche su questo episodio indagano gli investigatori del commissariato Libertá.



