Via Marchese di Roccaforte: paziente obeso, i vigili del fuoco lo fanno uscire dal balcone

Un intervento "acrobatico" che ha catturato l'attenzione di numerosi residenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione questa mattina in via Marchese di Roccaforte, ad angolo con via Saverio Scrofani, per soccorrere una persona obesa che necessitava di essere trasportata con urgenza in ospedale.

E' stato necessario evacuare la persona dal balcone dell'abitazione, al secondo piano, utilizzando un'autoscala per poterla consegnare ai sanitari del 118, intervenuti sul posto, per il successivo trasporto in ospedale. Un intervento che ha fatto pensare che avesse a che fare con il Coronavirus, poiché i sanitari sono entrati nell'abitazione con le tute mediche speciali (normale precauzione in questo periodo anche per questo tipo di operazione).

