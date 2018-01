Via Maqueda, spunta striscione: "Verità per Giulio Regeni"

In occasione dei due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, ricercatore dell'Università di Cambridge assassinato in Egitto mentre studiava i sindacati indipendenti d'opposizione, l'Unione degli Universitari di Palermo con Amnesty International hanno affisso sulla facciata dell'Ex Collegio San Rocco in via Maqueda lo striscione che chiede verità per Giulio Regeni.

Riccardo Giuliano, Coordinatore dell'UdU Scienze Politiche: "Giulio era un giovane appassionato che stava indagando sulle condizioni dei sindacati indipendenti d'opposizione al regime egiziano, lo stesso regime che sta insabbiando la ricerca della verità sulla sua scomparsa. Noi studenti non ci stiamo, ed il giallo di questo striscione su via Maqueda rappresenta la nostra vicinanza alla famiglia Regeni, il nostro piccolo contributo alla lotta per la verità. Il banner è stato affisso dagli studenti in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, e resterà sulla facciata della sede storica di Scienze Politiche, per dare continuità dopo 2 anni alla pressione da parte della collettività sul Governo del nostro paese".