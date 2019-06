Via Maqueda, 17enne aggredito da baby gang: timpano perforato con uno schiaffo

Uno schiaffo violento. Talmente violento da perforargli il timpano. La vittima è un ragazzo di 17 anni, aggredito da una baby gang in via Maqueda. Il giovane era appena uscito da una pizzeria dopo la cena di fine anno con i compagni di scuola e i professori. L'episodio risale allo scorso weekend. L’aggressione è scattata in tarda serata, dopo le 23.

Il ragazzo, all'uscita del locale - a cena ormai finita - si è reso conto di essere seguito da un gruppetto di giovanissimi. Poco prima c'era stata una discussione forse per qualche avance di troppo ad una compagna di classe. La situazione sembrava rientrata. Invece una volta rimasto solo, il 17enne è stato aggredito e picchiato. E’ stato soccorso dagli agenti di polizia e portato all’ospedale Civico. E' caccia agli aggressori.