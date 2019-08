Tutta via Maqueda diventa isola pedonale, auto ammesse solo 3 ore al giorno

Prosegue la "rivoluzione" del traffico in centro. Da oggi scatta l'isola pedonale nel secondo tratto di via Maqueda, dalla stazione centrale (porta Vicari) ai Quattro Canti. E' l'ultima fase di progetto più ampio iniziato con la pedonalizzazione del Cassaro basso e alla circolazione in doppio senso in via Roma.

Nei giorni feriali le auto potranno circolare solo dalle 7 alle 10 del mattino, ma con il senso di marcia opposto, che adesso sarà da piazza Giulio Cesare ai Quattro Canti. Nei festivi lo stop è totale. È cambiato anche il tratto di corso Vittorio Emanuele, tra i Quattro Canti e via Roma, che da ieri si percorre in direzione mare. I residenti, i proprietari di un posto auto nella nuova ztl di via Maqueda, con il pass gratuito (rilasciato nella postazione decentrata di piazza Marina), potranno entrare da due varchi: il primo, da piazza Giulio Cesare, con uscita a sinistra in via del Ponticello, il secondo con ingresso da via Calderai (che inverte il senso di marcia) e uscita dai Quattro Canti, verso via Roma.