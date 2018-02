Anarchia in via Maqueda, Zacco: "Nel weekend l'isola pedonale diventa un suq"

Bellezza e anarchia. Ogni fine settimana, via Maqueda viene invasa dagli ambulanti. "Abusivi per lo più, che prendono d'assalto l'isola pedonale trasformandola in un grande suq", denuncia il consigliere comunale Ottavio Zacco. Protestano i commercianti: "Le vetrine dei negozi vengono letteralmente 'coperte' dagli enormi carrelli-bazar degli ambulanti".

L'ordinanza sindacale, emanata nel 2015, che vieta il commercio ambulante in centro (per la precisione in tutta l'area perimetrale che va da piazza Croci a piazza Vigliena), non viene rispettata. E così la bellezza dell'isola pedonale di via Maqueda bassa si scontra con l'anarchia delle bancarelle che, a partire dal teatro Massimo, spuntano anche ad ogni incrocio. "Per questo motivo - spiega Zacco - ho chiesto al sindaco Leoluca Orlando e all'assessore allo Sviluppo economico Sergio Marino di modificare l'ordinanza 141 del 22/05/2015 che limita il commercio su aree pubbliche, ampliando il divieto anche alle strade perpendicolari (nel tratto compreso tra piazza Verdi e piazza Vigliena) per una distanza di 100 metri da via Maqueda, tranne via Sant'Agostino e via Bandiera, dove è presente un mercato storico".

"Evitiamo così - prosegue il consigliere comunale di Sicilia Futura, ex vicepresidente della Prima circoscrizione - libere interpretazioni, mettendo ordine in uno degli assi pedonali principali della città. In concomitanza dell'avvio delle manifestazioni che vedranno la nostra città Capitale Italiana della Cultura 2018 e sede di Manifesta 12, è necessario un decoro urbano degno dei riconoscimenti internazionali ricevuti".

Via Maqueda è una delle arterie più frequentata da turisti e cittadini. Tanto frequentata da far convergere su di essa un gran numero di ambulanti, soprattutto nelle ore serali e nel weekend. Contro l'abusivismo commerciale, di volta in volta, vengono inaspriti i controlli della polizia municipale. Interventi, a dire il vero sporadici, che non scoraggiano gli abusivi. Dopo ogni blitz, infatti, le bancarelle tornano tutte ad invadere entrambi i lati della strada. "Serve una maggiore presenza dei vigili urbani - conclude Zacco -. La chiusura al traffico automobilistico di via Maqueda, con l'isituzione dell'isola pedonale, è stata una grande conquista. Non possiamo permetterci che il degrado prenda il sopravvento".