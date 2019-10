Via Maqueda, colpito alla testa mentre passeggia: grave 33enne

Un colpo in testa ricevuto senza motivo, il malore, la corsa in ospedale nel cuore della notte. Un palermitano di 33 anni si trova ricoverato nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia, dopo essere stato colpito con oggetto contundente mentre passeggiava con un amico nei pressi di via Maqueda.

Il 33enne è stato soccorso e portato all'ospedale Ingrassia. Qui i medici hanno chiamato la polizia. Agli agenti ha detto di non conoscere gli aggressori o il motivo della violenza subita. Poco dopo il colloquio con i poliziotti però le sue condizioni si sono aggravate, tanto da indurre i medici a disporre il trasferimento e il ricovero in Rianimazione. E' stata accertata un'emorragia cerebrale e la prognosi è riservata.

Indagini sono in corso. Gli agenti stanno visionando anche le immagini della videosorveglianza nella zona dell'aggressione.