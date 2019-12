Trasformano garage in officina abusiva e con luce rubata, due denunce

Hanno trasformato il garage di una villa in via del Manderino in officina, senza autorizzazione e manomettendo il contatore dell'energia elettrica. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di San Lorenzo e gli agenti della polizia municipale hanno denunciato B.M., 41 anni, e B.S.V., 74 anni.

I carabinieri con l’ausilio dei tecnici Enel hanno accertato che i due "avevano manomesso il contatore dell’energia elettrica affinchè segnalasse un consumo inferiore rispetto a quello reale". Il 41enne è stato anche sanzionato per l’assenza di autorizzazioni per l’apertura e la gestione dell’esercizio e per la mancanza della perizia fonometrica relativa al compressore. L’officina è stata sequestrata.