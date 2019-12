Botteghe artigianali e villaggio gastronomico, in via Magliocco c'è la Fiera di Natale

Villaggio gastronomico, area bimbi con laboratori e tante botteghe. È stata inaugurata ieri alle 18,30 la nuova edizione della “Cittadella

dell’Artigianato”, la fiera di Natale di via Magliocco firmata Confartigianato che offre agli artigiani la possibilità di mettersi in mostra, fare conoscere la loro arte e le loro creazioni.

La “Cittadella dell’Artigianato” ha aperto di nuovo i battenti per l’ottavo anno di fila. Presenti per il taglio del nastro con il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Leopoldo Piampiano, i vertici di Confartigianato Imprese, con in testa il vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno Filippo Ribisi, il presidente regionale e provinciale Giuseppe Pezzati, il segretario regionale Andrea Di Vincenzo e il segretario provinciale Giovanni Rafti. A coordinare, il direttore artistico Costantino Sparacio.

La fiera resterà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio. Dalle 10 alle 20 nei giorni feriali e dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi, con orari diversificati nei giorni di Natale e Capodanno. Le informazioni saranno aggiornate sulla pagina Facebook della Cittadella dell’Artigianato.

Più di un mese di festa, con eventi e manifestazioni collaterali che già stanno riempiendo un fitto calendario.

In questa nuova edizione grande attenzione è riservata ai più piccoli con attività ed eventi studiati per i bambini e le loro famiglie grazie a un accordo con l’associazione Palermo Bimbi che gestirà uno spazio con una scenografia natalizia tra slitte, renne, poltrona di Babbo Natale, alberelli in legno, pupazzi di neve in legno, buca delle lettere a Babbo Natale. E ovviamente non potrà mancare Babbo Natale.

Palermo Bimbi ha programmato un “Calendario dell’Avvento vivente”: un’attività che si svolgerà ogni giorno dal 1 dicembre al 24 dicembre, sempre alla stessa ora. Previsti inoltre laboratori creativi, culinari e musicali. Quest’anno un ampio spazio sarà riservato anche alle associazioni mediche. Prima in calendario, l'associazione siciliana per le immunodeficienze primitive (SPIA) che sostiene il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico.

Tra le novità di questa edizione, spicca la presenza delle botteghe accoglienti, ovvero dei artigiani che hanno aderito all’iniziativa “Percorsi accoglienti”. Un progetto firmato Confartigianato che ha preso il via lo scorso giugno, coinvolgendo le botteghe artigiane, rendendole protagoniste di un nuovo modello di sviluppo turistico. E quest’anno, alla cittadella, verranno presentati proprio questi percorsi, raccontando come si può conoscere meglio e a fondo Palermo, partendo proprio dagli artigiani, dalle tradizioni, dalla storia e dall’arte che viene tramandata da padre in figlio

“I Percorsi accoglienti – dicono Giuseppe Pezzati e Giovanni Rafti, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Palermo – sono per noi un fiore all’occhiello del nostro modo di fare impresa, di tutelare i nostri artigiani, di portarli alla ribalta, dando il giusto valore a un’arte che troppo spesso finisce in sordina. Coniugare questo progetto, con un altro nostro fiore all’occhiello, che è quello ormai della fiera di Natale, ci riempie di orgoglio e di fiducia. Quest’anno – aggiungono – abbiamo voluto dare anche un maggiore spazio alla solidarietà ospitando le associazioni mediche e abbiamo stretto un accordo con una realtà ben collaudata in città, ’Palermo Bimbi’, per promuovere tante iniziative riservate ai bambini. Il Natale, è magia, soprattutto per i più piccoli”.

