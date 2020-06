Abbandona 10 materassi vicino piazza Rivoluzione, beccato dai vigili e costretto a ripulire

Abbandono di rifiuti ingombranti da record in via Maestri D'Acqua, vicino piazza Rivoluzione. Un uomo ha scaricato in strada ben 10 materassi, ma è stato notato da un cittadino che - per il tramite del vicepresidente della Prima circoscrizione, Antonio Nicolao - ha richiesto l'intervento della polizia municipale. Una pattuglia del reparto Decoro urbano si è così recata sul posto, riuscendo a beccare l'incivile in flagranza di reato.

All'uomo è stata elevata una multa da 330 euro ma soprattutto è stato costretto dai vigili urbani a ripulire la strada. Cosa che è avvenuta. "L’incivile - racconta NIcolao - non ha saputo dare spiegazioni plausibili sullo scempio che si stava consumando in via Maestri D'Acqua: non aveva nessuna autorizzazione da parte della Rap a lasciare i materassi in strada e per questo che gli è stata contestata la sanzione, oltre l’obbligo di rimuovere attraverso una ditta autorizzata tutti gli ingombranti".

"Ringrazio il cittadino modello e la polizia municipale - conclude Nicolao - e auspico sempre più cittadini siano pronti a denunciare chi sfregia la città".

