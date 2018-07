Via Lombardia, donna rapinata in casa: bottino di 7 mila euro

Con una scusa è entrato nell'appartamento di una donna, poi ha rovistato nei cassetti e portato via 7 mila euro, che la signora aveva prelevato poco per volta dalla banca. Il colpo è stato messo a segno questa mattina in una casa al sesto piano di un palazzo di via Lombardia, nella zona di viale Lazio. Un bottino notevole quello "raccolto" dal rapinatore che dopo avere afferrato i soldi è fuggito via. Nel palazzo ci sono le telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso in fuga. Sull'episodio indaga la polizia.

Gli agenti hanno soccorso la donna - che durante le fasi della rapina è stata anche strattonata - e raccolto la denuncia della signora che - ancora sotto shock - ha cercato di ricostruire l'aggressione. E' intervenuta anche la Scientifica. Molti gli aspetti di chiarire su quello che è successo e non si esclude che la donna sia stata vittima di un iniziale tentativo di truffa. Le telecamere potrebbero aver ripreso il volto del rapinatore.