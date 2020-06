"E' abusivo", multa e sequestro della merce per un fruttivendolo ambulante in via Lo Jacono

Aveva scelto via Lo Jacono, non lontano da via Notarbartolo, per vendere frutta e verdura ma non aveva alcuna autorizzazione e così, in seguito a un controllo della guardia di finanza, è scattata la multa (accompagnata dal sequestro della merce).

I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, hanno individuato e sanzionato un venditore ambulante di frutta e verdura. Era, spiegano, "privo delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento dell’attività. E' stata irrogata la prescritta sanzione amministrativa pari a 2.582 euro, oltre al sequestro della merce posta in vendita". I prodotti sequestrati sono stati devoluti in beneficenza.

