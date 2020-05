Sradicati 5 alberi in via Libertà, Orlando: "Identificheremo autori di questo atto indegno"

Sono stati danneggiati - verosimilmente nella nottata tra il 23 e il 24 maggio scorsi - cinque alberi del filare piantumato sul marciapiede di via Libertà, nel tratto compreso tra via Notarbartolo e piazza Croci, in prossimità del Giardino Inglese. Alcune piante sono state gettate all'interno della cancellata che delimita l'area verde.

L'Amministrazione ha presentato denuncia contro ignoti. "Un atto indegno - hanno commentato il sindaco, Leoluca Orlando e l'assessore al Verde, Sergio Marino - i cui colpevoli speriamo siano presto identificati tramite gli impianti di videosorveglianza della zona. L'area comunale del Verde provvederà comunque presto al reimpianto delle alberature, compatibilmente con la loro stagionalità".



