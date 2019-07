Servizi igienici ancora fuori uso alle Poste di via La Malfa, Uil "Chiederemo l’inagibilità"

Servizi igienici fuori uso al centro di meccanizzazione postale di Palermo, in via Ugo La Malfa. Lo denuncia la Uil Poste Sicilia guidata da Umberto Gentile: "I locali della sezione Transiti, accettazione e posta registrata sono in cattive condizioni e per i 120 dipendenti andare in bagno è impossibile. Abbiamo chiesto più volte un intervento immediato ma sino ad oggi nessuna risposta. Le cassette di scarico dei wc sono guaste, i lavelli otturati e le porte prive di chiusura meccanica. A peggiorare la situazione la ricorrente mancanza d’acqua. Inoltre, a rimanere chiusi, sono anche quei locali igienici appena ristrutturati. Le opere realizzate, infatti, non sono conformi a quanto concordato con la ditta affidataria dei lavori. Questa situazione è inaccettabile - conclude Gentile - e pertanto sarà richiesta una dichiarazione di inagibilità di quei locali”.

