"Niente licenza e scarichi abusivi", sequestrata officina a Cruillas

Un'autofficina in piena attività, ma abusiva, è stata scoperta dagli agenti della polizia municipale in via Inserra, a Cruillas. Durante il sopralluogo gli agenti hanno verificato che all’interno del locale, di circa 350 metri quadrati, oltre alla presenza delle attrezzature tecniche necessarie all’attività c'erano cinque autovetture in lavorazione. Il titolare - M.P. di 48 anni - non ha fornito agli agenti le autorizzazioni amministrative. Assenti anche le autorizzazioni per gli scarichi delle acque reflue e la verniciatura (con emissioni in atmosfera di fumi e polveri). Il titolare è stato denunciato per violazione della normativa ambientale.

In via Giafar, invece, gli agenti del nucleo controllo attività produttive hanno sequestrato una rivendita di prodotti ortofrutticoli abusiva ed elevato multe per circa seimila euro.