Borseggiatori scatenati in chiesa, i preti ai fedeli: "Attenzione alle borse"

"Attenzione alle borse! In questi giorni si stanno verificando spiacevoli episodi di borseggio nella nostra chiesa parrocchiale". E' l'avviso che i padri Mercedari della chiesa San Raffaele Arcangelo di via Gustavo Roccella hanno affisso in bacheca. Un foglio in cui i fedeli vengono messi in guardia da borseggiatori e ladri.

"Sembra - si legge nell'avviso - che almeno due persone, non ancora pienamente identificate, approfittino della distrazione di chi è in preghiera o si allontana per confessarsi o comunicarsi, per perpetrare furti nelle borse lasciate momentaneamente incustodite. Vi invitiamo a porre attenzione".