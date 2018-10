La Zisa come l'Islanda, scoppia la fognatura: la colonna d'acqua sembra un geyser

La Zisa come l'Islanda. Con la "piccola" differenza che la colonna d'acqua apparsa in via Guglielmo il Buono non è un geyser, ma proviene dalla condotta fognaria. Scoppiata per l'ennesima volta, come documentato da Salvo Abruscato che stamattina ha immortalato il getto verticale d'acqua. A raccogliere la segnalazione dei residenti della Zisa, il consigliere comunale della Lega Igor Gelarda: "Ho fatto numerose note tecniche e chiamato Amap. Il presidente Prestigiacomo mi ha assicurato che si interverrà subito per cercare di risolvere definitivamente il problema".

"La conduttura sotto via Guglielmo il Buono è un colabrodo, vecchia di più di 70 anni. Purtroppo non c'è programmazione da parte del Comune per sistemarla, eppure hanno anche fatto il manto stradale. In maniera meno appariscente, ma in tante altre parti di Palermo, le condutture sono in questa situazione".

In basso il video inviato alla redazione da Salvo Abruscato