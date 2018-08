Via Garzilli, ladri si calano dal tetto ed entrano in casa: notte da incubo per due anziani

Notte da incubo per una coppia di anziani, sorpresa in casa da una banda di rapinatori. In tre sono saliti sul tetto della palazzina dove vive la coppia, all'angolo tra via Garzilli e via Agrigento, hanno poi sfondato una finestra e si sono introdotti nell'appartamento.

La banda, una volta rotto il vetro della stanza della badante, è entrata in casa. La coppia e la donna sono stati immobilizzati e le camere sono state messe a soqquadro a caccia di preziosi. Sono riusciti a portare via oggetti e soldi per 500 euro. Sono entrati anche nell'abitazione di un parente della coppia, ma qui hanno trovato ben poco. I tre sono poi fuggiti. La polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sul posto anche la scientifica per cercare tracce e impronte.