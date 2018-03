"La 'vampa' non si tocca": uova contro operai Rap e polizia municipale alla Zisa

Lancio di uova contro vigili urbani e operai della Rap intervenuti per rimuovere una catasta di legno pronta per essere data alle fiamme in vista della festa di San Giuseppe. E' accaduto in via Gaetano Mosca, alla Zisa. Quando le squadre sono giunte sul posto, sono stati colpite da un fitto lancio di uova. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma e consentire la rimozione del cumulo di rifiuti.

Da giorni, in diverse zone della città, sono comparse cataste di legna in vista delle cosiddette "vampe".