Omicidio in via Falsomiele, uccide il marito a coltellate e poi chiama il 118: "Venite subito"

I continui litigi, il clima sempre più pesante e il matrimonio vissuto come una prigionia. Ci sarebbe tutto questo dietro l'omicidio che si è consumato la notte scorsa in via Falsomiele. A perdere la vita, Pietro Ferrera, 45 anni. L'uomo è stato ferito a morte con diverse coltellate mentre dormiva. Ad autoaccusarsi dell'omicidio è stata la moglie, Salvatrice Spataro, anche lei 45 anni.

Il delitto si è consumato intorno alla mezzanotte. La donna avrebbe preso un coltello e avrebbe ripetutamente colpito il marito che stava dormendo. Poi lei stessa avrebbe chiamato il 118: "Venite subito... ho colpito con diverse coltellate mio marito mentre dormiva, accanto a me c'è mio figlio, è tutto insanguinato". In casa c'erano due dei quattro figli della coppia. Proprio uno di loro sarebbe intervenuto e avrebbe tentato di rianimare il padre.

Sul posto sono arrivati i sanitari, e con loro la polizia. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. E' stato disposto il trasporto nella camera mortuaria dell'ospedale Civico. La polizia nel frattempo ha iniziato i rilievi e portato la donna in questura. Agli agenti avrebbe detto di avere agito perchè esasperata dai continui litigi.

Sembra che la tensione nella loro casa fosse sempre molto alta. Per questo motivo i figli più piccoli erano stati allontanati e dormivano in casa di una nonna. Ferrera, ex militare in pensione, lavorava nel bar di famiglia, mentre la moglie è casalinga.