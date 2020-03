Via Evangelista Di Blasi, al via i lavori per rendere sicuro il passaggio dei pedoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Da lunedì 9 marzo i residenti di via Romualdo Salernitano potranno tornare a percorrere pedonalmente la via Evangelista Di Blasi. Dal 2014 nella suddetta via, insiste un divieto di transito pedonale che di fatto ha creato, in questi sei anni, enormi disagi non solo ai condomini di via Salernitano, ma anche ai residenti dei palazzi vicini, agli alunni e genitori, al corpo docente e tecnico della vicina scuola E. Loi e del nido comunale Iqbal Masih". E' quanto si legge in una nota del consigliere di circoscrizione Nino Randazzo in cui si sottolinea che è "una battaglia che la consigliera pentastellata Simona Di Gesù della V circoscrizione, insieme ai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Palermo, combattono a fianco dei cittadini dal 2018". "I residenti della via Salernitano - dichiara la Consigliera Di Gesù - sono dal 2014 'ostaggi' nelle loro case; chi è sprovvisto di mezzo privato, infatti, per uscire da casa deve mettere a repentaglio la propria vita, non rispettando il divieto. Una situazione assurda se si pensa che anche le fermate Amat sono state soppresse. Finalmente, dopo un anno e mezzo di insistenza, proposte e sopralluoghi, lunedì partiranno i lavori che prevedono l' istituzione del senso unico di marcia in via Di Blasi nel tratto tra la via Salernitano e via Politi e l' installazione di percorsi pedonali per la sicurazza dei pedoni".