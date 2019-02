Minaccia due passanti con una bottiglia di vetro rotta e tenta di rapinarli: arrestato

Brutta avventura la notte scorsa per due ragazzi, che sono stati bloccati e minacciati con una bottiglia di vetro rotta da un malvivente nei pressi della stazione centrale. Il provvidenziale intervento di una pattuglia della polizia li ha salvati e ha fatto scattare le manette per un 19enne marocchino. Mohamed Gouamar è stato arrestato per tentata rapina, ma anche denunciato per ricettazione. Era infatti in posseso di un telefono cellulare rubato poco prima in piazza Sant'Anna.

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico stavano transitando per via Errante quando hanno visto tre ragazzi: due erano con le spalle contro un muro e uno si agitava nervosamente. Vedendo la polizia l'aggressore ha tentato di scappare gettando per terra il coccio di vetro che stringeva in mano. Tentativo però inutile. E' stato bloccato e identificato. La pattuglia ha accertato che il 19enne aveva fermato per strada i due malcapitati con l’intento di rapinarli minacciandoli con i cocci di una bottiglia di vetro.

Durante la perquisizione, l'arrestato è stato anche trovato in posseso di un telefonino rubato qualche ora prima in piazza Sant’Anna. La proprietaria è stata rintracciata e le è stato restituito il cellulare mentre li 19enne è stato denunciato. Adesso si trova nel carcere Pagliarelli.