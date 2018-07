Incidente in via Duca della Verdura, scontro Vespa-ambulanza all’incrocio: un ferito

Avrebbe provato a evitare l'impatto, ma nonostante la frenata si è schiantato contro un'ambulanza e la sua Vespa è rimasta incastrata sotto il mezzo del 118. L'incidente è avvenuto alle 21.20 di ieri all'incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, D.D. (49 anni), soccorso da un'altra ambulanza e portato all'ospedale Villa Sofia. Chiesto per lui l'alcol test.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica, impegnati ad effettuare i rilievi fino a notte. Secondo una prima ricostruzione la Vespa stava percorrendo via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa quando si è scontrata con l'ambulanza che, invece, viaggiava in direzione mare su via Duca della Verdura per un'emergenza. Dunque, riferiscono dal comando di via Dogali, con sirene e lampeggianti accesi.

Dopo le prime cure prestate sul posto dai soccorritori del 118, contattati dallo stesso autista protagonista dell'incidente, il 49enne è stato portato a Villa Sofia dov'è entrato in codice rosso. I medici gli hanno riscontrato alcuni delicati traumi, ma al termine degli accertamenti strumentali è stata esclusa per lui la riserva sulla vita. L'Infortunistica dovrà chiarire alcuni dettagli per stabilire eventuali responsabilità.

Un altro incidente è avvenuto ieri in via Leonardo da Vinci. I conducenti di una Smart e di una Fiat Panda, che viaggiavano entrambi in direzione della circonvallazione, sono entrati in "collisione" all'altezza di via Casalini. Alla guida della prima auto c'era un diciannovenne che, a causa dell'impatto, ha fatto un testacoda e si è schiantato contro una Nissan parcheggiata (che a sua volta ha urtato alcuni cassonetti).

Sia l'uomo a bordo dell'auto in sosta che l'automobilista della Panda sono rimasti illesi, mentre il diciannovenne rimasto ferito è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia. Non si conoscono le condizioni cliniche del giovane che se la sarebbe cavata con qualche escoriazione, qualche livido e tanta paura.