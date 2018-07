Incendio a Pallavicino, in fiamme sterpaglie in un'area abbandonata

Vigili del fuoco in azione in via Dietro la parrocchia, nella zona di Pallavicino. L'allarme è scattato nella tarda mattinata quando è andata in fiamme un'area abbandonata piena di sterpaglie. Dalla sala operativa del 115 è stata inviata sul poso una squadra, che ha spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Non risultano persone ferite o intossicate.

