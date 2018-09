Zona piazza Don Bosco, scoperto (e chiuso) centro estetico abusivo

Un centro estetico abusivo è stato scoperto dagli agenti della polizia municipale in via Di Mensa, nei pressi di piazza Don Bosco. L'attività si trova all'interno del negozio di un parrucchiere. Il centro estetico è stato chiuso, mentre l’attività di parrucchieria era in regola e non è stata coinvolta nel provvedimento.

Sempre per abusivismo è stato chiuso un negozio di alimentari in via Savona, alla Kalsa. Il gestore è un sessantancinquenne, che dovrà pagare seimila euro di sanzioni.

Infine in piazza Rossi, nella zona di Tommaso Natale, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo all’interno di un circolo privato e hanno riscontrato la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza autorizzazioni. Gli agenti hanno quindi sequestrato le attrezzature e un banco per la mescita, un banco frigo e bottiglie varie. Sono scattate sanzioni per un importo di cinquemila euro.