Tragedia in via Di Marco, esplode bombola da sub: morto un 54enne

Tragedia oggi pomeriggio in via Vincenzo Di Marco, a due passi da via Libertà. Un uomo di 54 anni (P.L.P. le iniziali) è morto a causa dell'esplosione di una bombola da sub. Si tratta di un socio della ditta "Tecnomare Paluzzo", che si occupa proprio della manutenzione di attrezzature subacquee. L'incidente è avvenuto intorno alle 17,30 all'interno di una delle sedi della società che si trova al civico 17. Un forte boato è stato avvertito da residenti e passanti. A nulla sono serviti i soccorsi.

Non si registrano danni strutturali e la zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco accorsi sul posto. Ancora da chiarire i particolari della vicenda sulla quale indaga la polizia.

